GN Store Nord Aktie 1137229 / DK0010272632
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GN Store Nord öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GN Store Nord öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,77 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 DKK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,27 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Minus von 42,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,96 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,018 DKK, während im vorherigen Jahr noch 4,48 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,56 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,88 Milliarden DKK waren.
Redaktion finanzen.ch
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