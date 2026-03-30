Erste Schätzungen: Gloo A legt Quartalsergebnis vor

Gloo A präsentiert in der voraussichtlich am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,450 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,570 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 385,69 Prozent auf 31,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gloo A noch 6,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,300 USD im Vergleich zu -1,350 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 92,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 23,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch