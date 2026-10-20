Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES präsentiert Quartalsergebnisse

GLOBALFOUNDRIES wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,511 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GLOBALFOUNDRIES 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,89 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 1,59 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 7,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch