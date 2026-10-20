GLOBALFOUNDRIES Aktie 114166096 / KYG393871085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES präsentiert Quartalsergebnisse
GLOBALFOUNDRIES wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,511 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GLOBALFOUNDRIES 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.
18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,89 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 1,59 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 7,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,79 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu GLOBALFOUNDRIES INC
|
06:21
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.06.26
|Grossinvestition: X-FAB baut weitere Chipfabrik in Erfurt (AWP)
|
03.06.26
|Sivers Semiconductors kooperiert mit GLOBALFOUNDRIES bei KI-Infrastruktur - Aktie nach Kurssprung in Rot (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Ausblick: GLOBALFOUNDRIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: GLOBALFOUNDRIES veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GLOBALFOUNDRIES INC
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.