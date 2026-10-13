Erste Schätzungen: Glaston gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Glaston wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,020 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 66,67 Prozent verringert. Damals waren 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 43,4 Millionen EUR aus – eine Minderung von 23,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Glaston einen Umsatz von 56,5 Millionen EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,107 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,030 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 167,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 206,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch