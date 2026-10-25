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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gladstone Investment gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Gladstone Investment wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,257 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gladstone Investment einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gladstone Investment in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 656,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 25,9 Millionen USD im Vergleich zu -4,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,77 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 107,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 71,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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