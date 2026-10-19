Erste Schätzungen: Gladstone Commercial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gladstone Commercial wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,033 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 42,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 40,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 171,1 Millionen USD, gegenüber 161,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch