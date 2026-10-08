Gjensidige Forsikring ASA Aktie 12042463 / NO0010582521
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gjensidige Forsikring ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gjensidige Forsikring ASA lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,94 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 25,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gjensidige Forsikring ASA 3,13 NOK je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Gjensidige Forsikring ASA 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,84 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gjensidige Forsikring ASA 12,49 Milliarden NOK umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,22 NOK, gegenüber 12,83 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 46,00 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 48,23 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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