Erste Schätzungen: Gitlab A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt konnte zwischenzeitliche Gewinne am Freitag nicht halten und schloss im Minus. Der deutsche Leitindex fiel noch deutlicher zurück. Die Wall Street notierte am letzten Handelstag der Woche sichtlich tiefer. An den Börsen in Fernost war am Freitag keine einheitliche Tendenz auszumachen.