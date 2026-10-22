Erste Schätzungen: Gildan Activewear legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gildan Activewear wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,59 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gildan Activewear ein EPS von 1,12 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,62 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,25 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,61 USD im Vergleich zu 3,65 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 5,97 Milliarden USD, gegenüber 5,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch