|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks legt Quartalsergebnis vor
Gilat Satellite Networks wird sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,143 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 117,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 126,5 Millionen USD aus.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,615 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 506,8 Millionen USD, gegenüber 451,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gilat Satellite Networks Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Gilat Satellite Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Gilat Satellite Networks legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Gilat Satellite Networks Ltd.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: Asiens Börsen uneins
An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.