Gigante Salmon AS Registered Shs Aktie 112252104 / NO0011013765
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gigante Salmon AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gigante Salmon AS Registered wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,035 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gigante Salmon AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 NOK in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,263 NOK, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 226,5 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,6 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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