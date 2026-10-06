Getty Realty Aktie 835532 / US3742971092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Getty Realty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Getty Realty wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,345 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 59,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 236,6 Millionen USD, gegenüber 218,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Getty Realty Corp (Holding Company)Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Getty Realty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Getty Realty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Getty Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Getty Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Getty Realty Corp (Holding Company)Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.