Erste Schätzungen: Geodrill präsentiert Quartalsergebnisse

Geodrill veröffentlicht voraussichtlich am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Geodrill für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,005 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 46,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 53,7 Millionen CAD erzielt wurde.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 198,2 Millionen USD, gegenüber 258,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch