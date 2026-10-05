Erste Schätzungen: Genuine Parts präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genuine Parts wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten schätzen, dass Genuine Parts für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,69 Prozent auf 6,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Genuine Parts noch 6,26 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,74 USD, gegenüber 0,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 25,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch