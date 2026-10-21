Genmab A-S Aktie 21487099 / US3723032062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Genmab A-S (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,353 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,20 Milliarden USD gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus. Im Vorjahr waren 1,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 4,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Genmab A-S (spons. ADRs)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Genmab A-S (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Genmab A-S (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Genmab A-S (spons. ADRs)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.