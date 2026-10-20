Genco Shipping & Trading Aktie 33156372 / MHY2685T1313
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Genco Shipping Trading präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Genco Shipping Trading wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,919 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Genco Shipping Trading -0,020 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 32,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 106,1 Millionen USD gegenüber 79,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie, gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 386,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 342,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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