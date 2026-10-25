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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GEA legt Quartalsergebnis vor
Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende GEA-Bilanz.
GEA stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,908 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 EUR je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,48 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 EUR, gegenüber 2,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 5,87 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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