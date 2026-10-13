GE Vernova Aktie 133262491 / US36828A1016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GE Vernova wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,02 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 145,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,64 USD erwirtschaftet wurden.
24 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,95 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei GE Vernova für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,99 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,41 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 17,69 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,06 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu GE Vernova
|
06:21
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|GE Vernova-Aktie zieht an: Energietechnikkonzern wird optimistischer (AWP)
|
21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GE Vernova
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.