Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GE Vernova wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,02 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 145,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,64 USD erwirtschaftet wurden.

24 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,95 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei GE Vernova für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,99 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,41 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 17,69 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,06 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch