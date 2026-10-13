Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Garmin veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Garmin wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,39 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,08 USD je Aktie erzielt worden waren.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,99 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,11 Milliarden USD, gegenüber 7,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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