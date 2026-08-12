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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Gap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gap
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Gap stellt voraussichtlich am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,491 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gap 0,570 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,73 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,70 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,13 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,53 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,37 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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