Erste Schätzungen: Ganfeng Lithium A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ganfeng Lithium A öffnet voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,34 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 309,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,60 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 18,86 Milliarden CNY aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,33 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,800 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 51,10 Milliarden CNY, gegenüber 23,07 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch