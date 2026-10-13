Gan & Lee Pharmaceuticals a Aktie 55257001 / CNE100003ZH1
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gan Lee Pharmaceuticals A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gan Lee Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,600 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gan Lee Pharmaceuticals A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,26 Milliarden CNY im Vergleich zu 980,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,40 CNY je Aktie, gegenüber 1,93 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,92 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 4,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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