Erste Schätzungen: Gan Lee Pharmaceuticals A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gan Lee Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,600 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gan Lee Pharmaceuticals A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,26 Milliarden CNY im Vergleich zu 980,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,40 CNY je Aktie, gegenüber 1,93 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,92 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 4,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch