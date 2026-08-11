Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gaming Innovation Group präsentiert in der voraussichtlich am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,033 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 26,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 267,6 Millionen SEK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,142 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 103,9 Millionen EUR, gegenüber 1,09 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch