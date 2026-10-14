Gaming and Leisure Properties Aktie 22057579 / US36467J1088
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gaming and Leisure Properties äussert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD gegenüber 0,850 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 436,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 397,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,23 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,95 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,73 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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