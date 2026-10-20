Erste Schätzungen: G5 Entertainment AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

G5 Entertainment AB wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,954 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte G5 Entertainment AB ein EPS von 1,73 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll G5 Entertainment AB mit einem Umsatz von insgesamt 190,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 16,74 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,17 SEK je Aktie, gegenüber 3,87 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 784,9 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 941,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch