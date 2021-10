Erste Schätzungen: Fuyao Glass Industry Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fuyao Glass Industry Group lädt voraussichtlich am 29.10.2021 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,479 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Fuyao Glass Industry Group 0,359 HKD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,74 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,91 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,23 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,99 Milliarden HKD, gegenüber 23,56 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch