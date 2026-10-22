Funk a Aktie 38653833 / US3610081057
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Funko A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Funko A wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,104 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 250,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Funko A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 250,7 Millionen USD aus.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,417 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 936,9 Millionen USD, gegenüber 908,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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