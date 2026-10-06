Erste Schätzungen: Fulton Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fulton Financial öffnet voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,530 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 367,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 23,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fulton Financial einen Umsatz von 481,6 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 2,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch