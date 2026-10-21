Fulgent Genetics Aktie 33851033 / US3596641098
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fulgent Genetics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Fulgent Genetics wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,650 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fulgent Genetics in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 86,3 Millionen USD im Vergleich zu 84,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -2,270 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,970 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 331,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 322,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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