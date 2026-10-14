FUJITSU Aktie 761858 / US3595903044
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: FUJITSU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
FUJITSU lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,213 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FUJITSU noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,67 Prozent auf 5,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,69 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 22,53 Milliarden USD, gegenüber 23,25 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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