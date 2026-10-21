Erste Schätzungen: FTAI Infrastructure legt Quartalsergebnis vor

FTAI Infrastructure äussert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,515 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,380 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FTAI Infrastructure in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 180,5 Millionen USD im Vergleich zu 140,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,530 USD im Vergleich zu -2,240 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 711,0 Millionen USD, gegenüber 502,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch