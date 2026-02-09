Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Temenos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Erste Schätzungen: HP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Roche-Aktie: Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib
Novartis-Aktie: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Suche...
Plus500 Depot

FrontView REIT Aktie 138260236 / US35922N1000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FrontView REIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FrontView REIT
16.54 USD 0.24%
Kaufen Verkaufen

FrontView REIT wird voraussichtlich am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FrontView REIT noch ein Verlust pro Aktie von -0,880 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 16,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,5 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,022 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 67,5 Millionen USD, gegenüber 59,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch