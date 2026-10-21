Erste Schätzungen: frontdoor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

frontdoor wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte frontdoor noch 1,42 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll frontdoor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 647,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,81 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,68 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,20 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch