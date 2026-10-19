Freshwork a Aktie 113493054 / US3580541049
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Freshworks A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Freshworks A wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,181 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Freshworks A noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 13,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 245,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 215,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,669 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,630 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 965,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 838,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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