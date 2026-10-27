|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Franco-Nevada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Franco-Nevada lädt voraussichtlich am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,75 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Franco-Nevada 2,05 CAD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 568,4 Millionen USD für Franco-Nevada, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 671,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,06 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,49 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Franco-Nevada Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Franco-Nevada legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Franco-Nevada gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Franco-Nevada stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Franco-Nevada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Franco-Nevada stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Franco-Nevada Corp
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.