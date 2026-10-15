Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’185 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9275 -0.5%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’161 1.4%  Bitcoin 68’125 0.4%  Dollar 0.8273 -0.9%  Öl 105.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VW-Aktie: Volkswagen bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor
Infomaniak-Aktie: Keine Halbjahreszahlen zum 31. Oktober
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
DHL-Aktie: Konkurrenten der Deutschen Post ziehen auf dem Briefmarkt an einem Strang
Suche...
ETF Sparplan

FP Aktie 779712 / JP3167000003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: FP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FP
2794.00 JPY -0.18%
Kaufen Verkaufen

FP wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 41,98 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FP ein EPS von 44,79 JPY je Aktie vermeldet.

FP soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,65 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 195,33 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 183,87 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 257,85 Milliarden JPY, gegenüber 240,49 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!