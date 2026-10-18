Fox Aktie 46238775 / US35137L2043
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Fox veröffentlicht voraussichtlich am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fox im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,32 USD je Aktie gewesen.
Fox soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,32 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,84 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,66 Milliarden USD, gegenüber 17,13 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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