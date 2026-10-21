Fox Factory Aktie 21868925 / US35138V1026
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fox Factory präsentiert Quartalsergebnisse
Fox Factory wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,347 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Fox Factory mit einem Umsatz von insgesamt 342,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 376,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,05 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -13,030 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,38 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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