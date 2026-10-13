Four Corners Property Trust Aktie 30202101 / US35086T1097
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Four Corners Property Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Four Corners Property Trust gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,289 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 11,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 82,4 Millionen USD gegenüber 74,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,09 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 323,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 294,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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