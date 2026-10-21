Founders Advantage Capital Aktie 59213421 / CA2574141024
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Founders Advantage Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Founders Advantage Capital öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,153 CAD gegenüber 0,110 CAD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Founders Advantage Capital 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 33,4 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Founders Advantage Capital 26,4 Millionen CAD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,484 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,310 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 114,9 Millionen CAD, gegenüber 102,9 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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