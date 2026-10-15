Forum Energy Technologies Aktie 57917545 / US34984V2097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies legt Quartalsergebnis vor
Forum Energy Technologies wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Forum Energy Technologies noch -1,760 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,92 Prozent auf 233,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Forum Energy Technologies noch 196,2 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 889,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 791,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Forum Energy Technologies Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Forum Energy Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: Forum Energy Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Forum Energy Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)