Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fortune Brands Home Security informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fortune Brands Home Security veröffentlicht voraussichtlich am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,741 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,15 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fortune Brands Home Security für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,12 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,34 USD aus. Im Vorjahr waren 2,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 4,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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