Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fortinet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Fortinet wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
41 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,858 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 38 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,06 Milliarden USD – ein Plus von 19,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortinet 1,72 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 42 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD, gegenüber 2,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 41 Analysten auf durchschnittlich 8,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,80 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fortinet Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Fortinet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortinet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.09.26
|S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortinet von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Fortinet Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.