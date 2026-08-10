Erste Schätzungen: FormPipe Software AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FormPipe Software AB veröffentlicht voraussichtlich am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FormPipe Software AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 61,0 Millionen SEK – ein Minus von 56,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FormPipe Software AB 139,6 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,410 SEK aus. Im Vorjahr waren 9,12 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 246,4 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 243,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch