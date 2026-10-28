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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Forgent Power Solutions A präsentiert Quartalsergebnisse
Forgent Power Solutions A präsentiert voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Forgent Power Solutions A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,199 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.
12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 62,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 283,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 461,2 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 2,54 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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