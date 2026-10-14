Erste Schätzungen: Forestar Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Forestar Group wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,25 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Forestar Group ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 603,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 670,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,88 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,29 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,66 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch