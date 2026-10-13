Erste Schätzungen: Ford Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ford Motor präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ford Motor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,408 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,600 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 48,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 50,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie, gegenüber -2,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 185,74 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 187,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch