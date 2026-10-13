Fomento Econom. Mexica Aktie 904874 / MXP320321310
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fomento Econom Mexica legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fomento Econom Mexica präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten schätzen, dass Fomento Econom Mexica für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,03 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 MXN je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 214,64 Milliarden MXN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 228,76 Milliarden MXN aus.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,00 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,20 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 902,62 Milliarden MXN, gegenüber 840,95 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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