Erste Schätzungen: FNB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FNB wird voraussichtlich am 19.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 475,7 Millionen USD gegenüber 689,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,95 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,56 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch