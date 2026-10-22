Fluor Aktie 1161470 / US3434121022
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fluor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fluor wird voraussichtlich am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,802 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,300 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,64 Prozent auf 4,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Fluor noch 3,37 Milliarden USD umgesetzt.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,57 Milliarden USD, gegenüber 15,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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